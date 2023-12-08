Вице-премьер Испании возглавит Европейский инвестиционный банк

Заместитель председателя правительства Испании, министр экономических дел Надя Кальвиньо избрана новым руководителем Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщило агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, вице-премьер Испании получила необходимую поддержку со стороны государств - членов ЕС, чтобы возглавить это финансовое учреждение ЕС, которое способствует сбалансированному развитию территорий сообщества. С 1 января 2024 года испанка сменит на этом посту немца Вернера Хойера, который стал председателем банка в 2012 году.

55-летняя Кальвиньо занимает разные посты в правительстве Испании с 2018 года. С 2014 по 2018 год работала генеральным директором по бюджетным вопросам в Европейской комиссии. В 2021 году политик была избрана председателем Международного валютно-финансового комитета.

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