Микаил Джаббаров обсудил зеленый энергетический переход с крупной китайской компанией

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с президентом компании China Energy International Group Co., Ltd. Чао Сюбинем.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минэкономики Азербайджана, на встрече была предоставлена информация о мерах по развитию сферы энергетики в Азербайджане в соответствии с целями борьбы с глобальными климатическими изменениями и инициативах по созданию источников возобновляемой энергии.

"Подчеркнута значимость расширения сотрудничества с обладающей передовым опытом в этой области China Energy International Group Co., Ltd. для ускорения зеленого энергоперехода и внедрения технологий в области возобновляемых источников энергии. В этом плане инновационные решения компании могут способствовать эффективному использованию богатых возобновляемых зеленых ресурсов Азербайджана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере зеленой энергии, освоение технологий сохранения энергии и перспективы совместной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

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