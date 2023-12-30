https://news.day.az/economy/1626400.html Импорт кожи в Азербайджан освобожден от таможенной пошлины - НОВЫЙ СРОК
Импорт кожи в Азербайджан освобожден от таможенной пошлины - НОВЫЙ СРОК
Ввозимые в Азербайджан свежие, мокросоленые, сушеная или сухосоленая кожа освобождена от таможенной пошлины еще на два года.
Как передает Day.Az, Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".
Таким образом, этот период, который завершится 31 декабря этого года, продлен до 31 декабря 2025 года.
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