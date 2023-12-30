Импорт кожи в Азербайджан освобожден от таможенной пошлины

Ввозимые в Азербайджан свежие, мокросоленые, сушеная или сухосоленая кожа освобождена от таможенной пошлины еще на два года.

Как передает Day.Az, Кабинет министров внес соответствующие изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".

Таким образом, этот период, который завершится 31 декабря этого года, продлен до 31 декабря 2025 года.

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