Объем товарооборота между Россией и Азербайджаном превысил ожидания

В 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг $4,4 млрд.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия".

"Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $4 млрд. Но ошиблись. $4,4 млрд, рост 17%.

Санкции привели к тому, что наши отношения стали еще более тесными, у нас реализуются очень серьезные проекты в промышленной кооперации. 17-процентный рост - это не реэкспорт чего-то через Азербайджан, это, в частности, крупные проекты по промышленной кооперации.

Кроме того, на начало этого года использование национальных валют России и Азербайджана (рубль и манат) превысило 54%, то есть мы уходим в наших отношениях с Баку от доллара и евро", - сказал дипломат.

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