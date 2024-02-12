Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев встретился с президентом COP28 Султаном аль-Джабиром.
Об этом говорится в официальном аккаунте COP28 на платформе "X", сообщает в понедельник Day.Az.
Было отмечено, что на встрече в рамках Всемирного саммита правительств стороны обсудили сотрудничество в связи с COP29.
Отметим, что Мухтар Бабаев находится с визитом в Дубае (ОАЭ) для участия в обсуждениях по теме "Климатическая деятельность через содействие устойчивому финансированию".
Напомним, что COP28 прошла в Дубае в прошлом году.
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