Названо количество созданных в 2023 г. предприятий на освобожденных землях Азербайджана
В течение 2023 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана было создано 147 новых предприятий и организаций, 2 662 новых субъекта индивидуального предпринимательства.
По подсчетам Day.Az, основанным на отчете Госкомстата, по сравнению с предыдущим годом количество новосозданных предприятий и организаций выросло на 45,5%, а число индивидуальных предпринимателей - на 23,4%. Так, в 2022 году в освобожденных от оккупации районах были созданы 101 новое предприятие и организации, 2157 новых субъектов индивидуального предпринимательства.
Напомним, что за отчетный период наибольшее количество предприятий и организаций было создано в Агдамском (35), Джебраильском (22) и Лачинском (19) районах, наибольшее количество субъектов индивидуального предпринимательства - в Агдамском (994), Физулинском ( 632) и Лачинском (273) районах.
В таблице ниже приведен перечень новосозданных предприятий и организаций, субъектов индивидуального предпринимательства по освобожденным районам за прошлый год.
|Освобожденные районы
|Предприятия и организации
|Индивидуальные предприниматели
|Агдам
|35
|994
|Физули
|15
|632
|Лачин
|19
|273
|Губадлы
|10
|188
|Джебраил
|22
|176
|Кяльбаджар
|14
|145
|Зангилан
|15
|108
|Шуша
|7
|64
|Ходжавенд
|7
|54
|Ходжалы
|3
|26
|Ханкенди
|2
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