Мексика готовит "молодых послов по вопросам климата" на COP29

Министерство иностранных дел Мексики, UNICEF, Проект "Климатическая реальность Латинской Америки" запустили программу "Молодые послы по вопросам климата" с целью отбора 35 представителей мексиканской молодежи для участия в COP29 в Баку, передает Day.Az со ссылкой на информацию на сайте МИД Мексики.

В этой программе также участвует Мексиканский институт молодежи (IMJUVE), Национальный институт коренных народов (INPI) и Институт Матиаса Ромеро (IMR).

"Учитывая чрезвычайную климатическую ситуацию, которую сейчас переживает мир, программа направлена ​​на то, чтобы охватить больше сообществ с целью достижения более разнообразного и инклюзивного представительства молодежи в решении актуальных вопросов. Участие этих сообществ имеет важное значение для устранения препятствий на пути к климатической справедливости и для представления уникальных точек зрения, которые обогатят дискуссии на COP29", - подчеркивается в сообщении.

Проект "Климатическая реальность Латинской Америки" и ответственные учреждения проведут углубленное обучение молодежи по вопросам адаптации, смягчения последствий и средств реализации мер по решению проблемы изменения климата, а также о международных переговорах по изменению климата.

Отметим, что 29-ая сессия Рамочной Конвенции ООН по климату пройдет 11-22 ноября в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!