Китай увеличил импорт газа

Китай в январе 2024 года импортировал по трубопроводам 6,060 млрд кубических метров природного газа, что является рекордным показателем для газовой отрасли республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Рост по отношению к январю 2023 года (4,481 млрд куб. м) составил 35%. Ощутимо выросли поставки и по отношению к предыдущему месяцу - декабрю 2023 года (5,527 млрд куб. м).

Китай получает трубопроводный газ от пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.

Ожидаемо с января произошло очередное плановое увеличение поставок газа "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири". В годовом исчислении произошло увеличение экспорта на 20 млн куб. м в сутки. В том числе с середины ноября поставки подросли примерно на 10 млн куб. м - таким образом с января поток мог прибавить еще 10 млн "кубов" в день. Кроме того, из-за начала поставок российского газа в Узбекистан в регионе Центральной Азии мог измениться баланс газа и расшириться возможности для экспорта в Китай.

Более детальную внешнеторговую сводку, с разделением на экспортеров, китайская таможня опубликует в среду.

В январе 2024 года доля трубопроводного газа в китайском импорте выросла до 44% с 40% год назад.

Наряду с трубопроводным Китай также активно наращивает импорт сжиженного природного газа. В январе 2024 импорт вырос на 14% - до 5,950 млн тонн или 7,737 млрд куб. м.

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