Прогноз по ценам на нефть резко повысили

Аналитики банка Morgan Stanley резко повысили прогноз по ценам на нефть эталонного сорта Brent в третьем квартале 2024 года. Об этом со ссылкой на банк сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прогноз стоимости был увеличен сразу на 10 долларов, до 90 долларов за баррель, на фоне дефицитного баланса спроса и предложения на рынке. При этом ожидания Morgan Stanley по первому и второму кварталам также были повышены - с 82,5 до 85 долларов и с 82,5 до 87,5 доллара за баррель соответственно. В четвертом квартале аналитики банка ожидают стоимость на уровне 85 долларов за баррель (ранее - 80 долларов).

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