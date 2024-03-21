Стало известно о предложении США по использованию российских активов

США предложили странам "Большой семерки" (G7) сформировать механизм выпуск гособлигаций на сумму как минимум $50 млрд для помощи Украины с использованием заблокированных российских активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

"Западные союзники изо всех сил пытаются получить финансирование для Киева в критический момент конфликта", - отмечается в материале.

Согласно информации издания, доход от предложенного выпуска облигаций будет равен почти $60 млрд.

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