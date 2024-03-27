Европа завершит зиму с рекордными запасами газа

Евросоюз может завершить сезон отбора газа новым рекордом по запасам в хранилищах, следует из данных GIE. Это может придать ЕС уверенности в вопросе об отказе от газа из России, считают эксперты, но пока его импорт не снижается, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Подземные хранилища ЕС, по данным на конец газовых суток 24 марта, заполнены на 59,18%, в них скоплено около 65,62 млрд куб. м газа, следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE). Показатель является максимальным на эту дату за всю историю наблюдений (с 2011 года) и на 17,6 процентного пункта (п.п.) превышает средний уровень за последние пять лет. При сохранении текущих темпов отбора, то есть 0,14 п.п. в сутки, к концу марта он составит также рекордные 58,2%, показывают расчеты РБК. Предыдущий рекорд Евросоюз установил в 2023 году, когда на конец марта хранилища были заполнены на 55,84% и в них было около 61 млрд куб. м газа.

Пока ПХГ в ЕС продолжают работать в режиме нетто-отбора - за сутки в них закачивается меньше газа, чем выбирается. Однако отопительный сезон близится к завершению, как правило, это происходит в конце марта - начале апреля, указывают данные GIE.

Данные этого марта превзошли прогнозы самого Евросоюза. В январе агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию Еврокомиссии сообщало, что в конце марта заполненность ПХГ составит 54%, если страны ЕС продолжат придерживаться цели по сокращению спроса на 15% к среднему пятилетнему уровню. В своих материалах ЕК также предупреждала, что в среднесрочной перспективе "по-прежнему невозможно" возвращение Европы к нормальному спросу.

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