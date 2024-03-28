В JPMorgan предупредили об угрозе внезапного обвала рынка акций США

В США отметили, что чрезмерная концентрация инвесторов в самых успешных акциях повышает риск внезапной коррекции на фондовом рынке. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление старшего стратега JPMorgan по мировым акциям Дубравко Лакос-Буяс.

По его словам, инвесторы могут оказаться "не с той стороны" тренда на рост стоимости популярных бумаг, когда он в итоге ослабнет. Лакос-Буяс призвал диверсифицировать портфели и тщательно управлять рисками.

"Коррекция может случиться совершенно неожиданно, как это бывало раньше - во время внезапных обвалов на рынке. Сначала один крупный фонд начнет сбрасывать часть позиций, за ним последует другой, третий окажется не готов к этому - и вы получите нарастающий обвал момента", - отметил стратег на вебинаре

Его замечания прозвучали в последние дни сильного для акций первого квартала. Индекс S&P500 почти на 10% в плюсе и демонстрирует пятый месяц роста подряд на фоне высоких корпоративных прибылей, энтузиазма вокруг ИИ, здоровой экономики США и сигналов ФРС о готовности снизить ставки в этом году.

Однако, по мнению Лакос-Буяса, перечисленные факторы роста не оставляют поводов для дальнейшего позитива, кроме идущих от Nvidia и перспектив искусственного интеллекта.

"Потенциал для позитивных сюрпризов становится ограниченным, а риски продолжают накапливаться", - указал он.

Стратег также напомнил, что высокая концентрация инвесторов в популярных акциях-лидерах неизменно приводила к коррекциям с 2008 года - такой сценарий уже трижды случался.

"Каждый раз огромная толпа в таких акциях вела к резкому развороту через пару недель", - подчеркнул он, приведя в пример январские обвалы Tesla (-27%) и Apple (-10%) после ралли прошлого года.

Лакос-Буяс и его коллеги, в числе которых Марко Коланович, входят в пул аналитиков, которые считают, что существует возможность обвала на Уолл-стрит в этом году. При том, что большинство экспертов повышают прогнозы по американским акциям в условиях рекордов фондовых индексов, JPMorgan сохраняет пессимизм касательно устойчивости роста. Целевой уровень банка по S&P500 на конец 2024 года (4200 пунктов) подразумевает снижение почти на 20% от текущих значений, уточняет издание.

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