Внешний долг Китая вырос

Внешний долг Китая на конец 2023 года составлял $2,45 трлн, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На средне- и долгосрочную задолженность приходилось около 44% общего долга, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа". При этом 47% внешнего долга было номинировано в юанях.

Как сообщалось ранее, на конец сентября 2023 года совокупный объем внешнего госдолга страны составлял $2,38 трлн.

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