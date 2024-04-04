Китайской экономике спрогнозировали спад экономического роста

Темпы роста ВВП Китая в 2024 году замедлятся до 4,5% по сравнению с 5,2% в прошлом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, с таким прогнозом выступил Всемирный банк.

Давление на экономику оказывают высокая долговая нагрузка, слабость в секторе недвижимости и торговые разногласия в мире, отмечается в отчете ВБ.

Подъем ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в этом году прогнозируется на уровне 4,5% против 5,1% в 2023 году. При этом без учета Китая темпы повышения, как ожидается, ускорятся до 4,6% по сравнению с 4,4% в прошлом году.

Развивающиеся государства Восточной Азии и Тихоокеанского региона растут быстрее, чем остальной мир, но медленнее, чем до пандемии, отмечается в обзоре. Хотя восстановление мировой торговли и смягчение финансовых условий поддержат экономику этих стран, усиление протекционизма и политической неопределенности будет сдерживать рост.

"Восточная Азия и Тихоокеанский регион вносят весомый вклад в мировой экономический рост, несмотря на то, что они сталкиваются с более сложной и неопределенной глобальной ситуацией, старением населения и последствиями изменения климата", - заявила вице-президент ВБ по этому региону Мануэла Ферро.

Негативными факторами для экономики региона могут стать более значительный, чем ожидается, спад в мировой экономике, более длительный период сохранения высоких процентных ставок в крупнейших странах мира, увеличение неопределенности во всем мире в отношении экономической политики и усиление геополитической напряженности, сообщается в отчете банка.

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