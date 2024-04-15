Доля Азербайджана в глобальной эмиссии составляет около одной тысячной - Эльнур Солтанов
Доля Азербайджана в глобальной эмиссии составляет около одной тысячной.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.
"Доля энергетического сектора в выбросах составляет 70 процентов. 90 процентов электроэнергии вырабатвается в традиционном порядке. В этом направлении в Азербайджане идет очень быстрый переход на возобновляемые источники энергии.
У нас имеются неэффективные станции, но мы проводим работу по превращению их в эффективные", - подчеркнул он.
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