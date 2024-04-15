Сформирована команда COP29, в которую вошли опытные сотрудники.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

"Что касается деятельности SOCAR, сегодня есть цели, в достижении которых опыт работы SOCAR может помочь", - подчеркнул он.

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