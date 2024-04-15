https://news.day.az/economy/1652086.html Сформирована команда COP29 - Мухтар Бабаев
Сформирована команда COP29 - Мухтар Бабаев
Сформирована команда COP29, в которую вошли опытные сотрудники.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.
"Что касается деятельности SOCAR, сегодня есть цели, в достижении которых опыт работы SOCAR может помочь", - подчеркнул он.
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