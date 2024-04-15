В Вашингтоне начали работу Весенние совещания МВФ

В Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (WBG), сообщает в понедельник Trend с места проведения мероприятия, передает Day.Az.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ. Также планируются мероприятия, посвященные мировой экономике, международному развитию и мировым финансовым рынкам.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.

Среди прочего, эти встречи будут сосредоточены на таких темах, как возвращение к промышленной политике, наращивание налогового потенциала в развивающихся странах, реформы, связанные с предоставлением энергетических субсидий, последствия геоэкономической фрагментации для финансовой стабильности в Европе и Азии. Будут также представлены обновленный доклад о глобальной финансовой стабильности и отчет о перспективах мировой экономики.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут семинары по глобальной экономике, движению и росту капитала.

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