Второй день Весенних совещаний МВФ: обсуждаются перспективы мировой экономики и финансовой стабильности
Во второй день Весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне проходит серия мероприятий, на которых обсуждаются важнейшие вопросы, влияющие на глобальную экономику.
Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend с места проведения мероприятия.
Так, в рамках обсуждений по докладу о Перспективах мировой экономики, Пьер-Оливье Гуринша, Петя Коева-Брукс и Дэниел Ли из Исследовательского департамента МВФ расскажут о текущей экономической ситуации.
Кроме того, в ходе презентации Доклада о глобальной финансовой стабильности Тобиас Адриан, Фабио Наталуччи и Джейсон Ву из Департамента денежно-кредитных операций и рынков капитала МВФ рассмотрят актуальные вопросы, касающиеся финансовой стабильности.
На отдельной сессии представители группы стран G24 обсудят вопросы международного экономического сотрудничества и управления в финансовой сфере.
Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.
В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.
Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренения бедности, экономического развития.
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