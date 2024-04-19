https://news.day.az/economy/1652968.html Обнародованы данные по инфляции в Еврозоне
Обнародованы данные по инфляции в Еврозоне
Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,6%.
Мартовский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Bloomberg.
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