Казахстан может провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность строительства нефтепровода по дну Каспия, а также возможность строительства нефтепровода от Атырау до Курыка, сообщила пресс-служба Минэнерго страны, передает Day.Az.

"В среднесрочной перспективе рассматривается возможность строительства нефтепровода от Атырау до Курыка, - заявило министерство. - Также будет изучаться возможность строительства нефтепровода по дну Каспия".

Также в Минэнерго считают, что возможно увеличение транскаспийских морских перевозок нефти до 7 млн т/г, что соответствует существующим мощностям порта Актау: "Для этого потребуется порядка 10 новых танкеров дедвейтом 12 тыс. тонн для обеспечения безопасных перевозок".

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