Shell увеличила производство СПГ

Shell в I квартале нарастила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до около 7,6 млн тонн, говорится в отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в первом квартале Shell произвела 7,58 млн тонн СПГ. Во втором квартале 2024 года компания планирует снизить производство до 6,8-7,4 млн тонн СПГ из-за плановых ремонтов на заводах.

Продажи СПГ Shell в I квартале снизились на 0,6% - до 16,87 млн тонн по сравнению с 16,97 млн тонн годом ранее.

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