https://news.day.az/economy/1657956.html Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии
Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для Азии
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран на июнь, передает Day.Az.
Стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей увеличена на $0,9 за баррель. Так, цена оказалась на $2,9 выше региональных бенчмарков Oman/Dubai. При этом нефтеперерабатывающие компании ожидали увеличения стоимости саудовской нефти для Азии на $0,6 за баррель.
Компания повышает цены на свою нефть для азиатского рынка третий месяц подряд.
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