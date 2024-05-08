Прибыль Saudi Aramco значительно сократилась

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в первом квартале снизила чистую прибыль на 14,5% - до $27,272 млрд по сравнению с $31,878 млрд годом ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается в ее отчетности.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали показатель на уровне $27,79 млрд.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) уменьшилась на 9,1% - до $53,702 млрд, говорится в сообщении компании.

Свободный денежный поток составил $22,8 млрд против $30,9 млрд годом ранее.

Капиталовложения выросли до $10,832 млрд по сравнению с $8,746 млрд в январе-марте 2023 года.

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