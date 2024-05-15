Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,4%, по сравнению с ожидавшимися осенью 1,4%, говорится в весеннем прогнозе ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2025 году рост должен несколько замедлиться до 2,1%, но все же останется выше ожидавшегося осенью показателя 1,8%. Прогноз по инфляции также благоприятный - 2,9% в 2024 году и 2,4% в 2025 году.

При этом, в отличие от остальных стран в прогнозе Еврокомиссии, главной угрозой росту в США названа не нестабильность мировой экономики, а риски падения внутреннего потребления в этой стране.

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