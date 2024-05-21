Микаил Джаббаров пригласил узбекских коллег в Баку для участия в COP29

В ноябре в Баку состоится мероприятие COP29 - очередная климатическая конференция ООН. Азербайджан привержен защите окружающей среды и выбор Азербайджана в качестве страны, принимающей СОР29, демонстрирует ее активную роль в развитии глобальных дискуссий по вопросам изменения климата и устойчивого развития.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на II Межрегиональном форуме Азербайджан-Узбекистан в Губе.

"Мы считаем важным участие наших узбекских коллег на этой единственной по значимости и масштабу платформе и в связи с этим событием еще раз приглашаем их в Баку", - подчеркнул министр.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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