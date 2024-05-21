Стоимость биткоина резко подскочила

Курс биткоина на торгах утром во вторник превысил отметку 71 000 долларов впервые с конца апреля. За сутки эта криптовалюта подорожала почти на 4 000 долларов.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 12:50 по бакинскому времени биткоин стоил 70 974 доллара (+6,09%). За последние семь дней его курс вырос на 13%.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum за сутки взлетел почти на 18% и на пике достигал отметки в 3 713 долларов. Другие популярные монеты подорожали всего на 1-2%.

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