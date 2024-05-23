Казахстан раскрыл объем товарооборота с Азербайджаном в I квартале 2024 года

Объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном за январь-март 2024 года составил 162,7 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана, объем товарооборота увеличился на 31,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (123,6 миллиона долларов).

Экспорт в Азербайджан доминирует в товарообороте - $151,4 миллиона, или на 46,8 процента больше, чем в январе-марте 2023 года.

Импорт из Азербайджана за указанный период упал на 44,7 процента, составив 11,3 миллиона долларов. С января по март 2023 года импорт составил 20,5 миллиона долларов.

Отметим, что в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном достиг $529,4 миллиона. Объем товарооборота увеличился на 14,2 процента по сравнению с 2022 годом ($463,3 миллиона).

В структуре товарооборота экспорт в Азербайджан за указанный период составил $456,3 миллиона, что на 21,6 процента выше показателя с января по декабрь 2022 года.

Импорт из Азербайджана с января по декабрь 2023 года сократился на 17,3 процента и составил 73 миллиона долларов. В 2022 году импорт составил $88,3 млн.

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