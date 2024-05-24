Азербайджанская делегация приняла участие в саммите Международного транспортного форума

22-24 мая в Лейпциге (Германия) прошел саммит Международного транспортного форума (МТФ), посвященный теме "зеленого" транспорта. Отметим, что МТФ насчитывает более 1500 участников, включая министров транспорта и представителей ряда международных организаций. Азербайджан - второй вице-президент форума - впервые был представлен национальным павильоном на выставке, проходящей при организации Министерства цифрового развития и транспорта и Операционной компании COP29 в рамках саммита.

На мероприятии нашу страну представила делегация, возглавляемая заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым.

Выступивший на саммите заместитель министра Р.Гумматов довел до сведения, что 2024 год был объявлен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым "Годом солидарности во имя зеленого мира" в стране. По его словам, в ноябре этого года в Азербайджане пройдет мероприятие COP29.

Заместитель министра проинформировал участников мероприятия о развитии "Срединного коридора", объявлении территорий Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана зоной "зеленой" энергетики, реализуемых в стране проектах микромобильности, полной электрификации автобусного парка за счет местного производства в ближайшем будущем, а также проделанной работе в направлении "озеленения" общественного транспорта.

В рамках саммита состоялись двусторонние встречи с делегациями ряда стран и международных организаций. На встречах подробно обсуждалось текущее сотрудничество и перспективы на будущее.

В созданном на выставке национальном павильоне была подробно отражена информация о проведении COP29 в Азербайджане в этом году. Кроме того, была представлена ​​информация о снижении выбросов углекислого газа в транспортном секторе страны, проектах, реализуемых в рамках программы трансформации мобильности в Азербайджане, и предстоящей работе.

Было отмечено, что создан цифровой двойник города Баку. Планирование новейших инфраструктурных проектов, оптимизация регулярных маршрутных линий осуществляется на базе этого цифрового двойника.

Следует отметить, что в настоящее время Международный транспортный форум насчитывает 69 государств-членов. Азербайджанская Республика стала полноправным членом МТФ в 1998 году. На заседании Совета министров транспорта, состоявшемся в рамках саммита в прошлом году, Азербайджан впервые в истории единогласно был избран президентом МТФ на 2025-2026 годы.