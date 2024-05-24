В Азербайджане обсудили вопросы по электромобильности и налогу на выбросы углерода

Совершенствование нормативно-правовой базы для расширения использования в Азербайджане электромобилей и привлечения субъектов бизнеса к созданию электрозарядных станций для таких автомобилей было обсуждено в пятницу в министерстве энергетики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при минэнерго Азербайджана, в ходе заседания 24 мая рабочей группы по подготовке Национального плана по электромобильности выступила начальник отдела водородных и "зеленых" технологий Агентства Рена Гумбатова.

Состоялись дискуссии по проекту компании Turan Energy по электромобильности и налогу на выбросы углерода.

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