В Азербайджане увеличивается бюджет Фонда обязательного медицинского страхования

Доходы и расходы Фонда обязательного медицинского страхования увеличиваются на 38,9 миллиона манатов (1,4%).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Таким образом, бюджет Фонда составит 2 миллиарда 850,3 миллиона манатов.

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