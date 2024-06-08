Каир с нетерпением ждет активного участия в COP29

Египет с нетерпением ждет активного участия в COP29.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам в Каире исполняющая обязанности министра международного сотрудничества Египта Рания Аль Машат.

"Проведение COP является очень важным событием, потому что это дает возможность продемонстрировать, какой объем финансирования необходим и в каком направлении требуется наладить международное сотрудничество, чтобы достичь глобальных целей, связанных с климатом", - сказала она.

Рания Аль Машат отметила, что в Египте в данной сфере исследованы множество направлений.

"Одним из них является Фонд потерь и ущерба, и я думаю, что работа в этом направлении продолжится и на COP29. Второе - страновые платформы. Кроме того, мы пытаемся мобилизовать концессии и финансирование, чтобы иметь возможность реализовывать проекты, которые имеют приоритет для наших стран. Необходимо определить как работать с международными финансовыми институтами, многосторонними банками развития, чтобы убедиться, что мы способны достичь наших собственных целей", - сказала она.

Рания Аль Машат добавила, что вклад Африки в выбросы не менее 4 процентов в глобальном масштабе, но объем запрашиваемых требований означает, что необходимы большие объёмы льготного финансирования.

"Поэтому мы с нетерпением ожидаем активного участия в COP29. Поздравляем азербайджанский народ с проведением COP и желаем им удачи на этой очень важной конференции". - заключила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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