Испанский технологический гигант расширяет сотрудничество с Азербайджаном

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом испанской компании Indra Sistemas Луисом Пермуем.

Как передает Day.Az, oб этом глава экономического ведомства написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Мы обменялись мнениями о проектах, реализуемых в нашей стране в рамках двустороннего сотрудничества, а также о возможностях расширения деятельности компании в Азербайджане", - говорится в публикации.

Отметим, Indra Sistemas является испанским концерном в сфере разработки информационных технологий, автоматизированного тестового оборудования и электроники военного назначения.

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