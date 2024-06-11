Испанский технологический гигант расширяет сотрудничество с Азербайджаном - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом испанской компании Indra Sistemas Луисом Пермуем.
Как передает Day.Az, oб этом глава экономического ведомства написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"Мы обменялись мнениями о проектах, реализуемых в нашей стране в рамках двустороннего сотрудничества, а также о возможностях расширения деятельности компании в Азербайджане", - говорится в публикации.
Отметим, Indra Sistemas является испанским концерном в сфере разработки информационных технологий, автоматизированного тестового оборудования и электроники военного назначения.
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