Инвестиции помогут максимизировать потенциал Среднего коридора к 2027 году.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend со ссылкой на Caspian Policy Center (CPC), об этом сказал генеральный секретарь команды Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) Гайдар Абдикеримов.

Он также обсудил необходимость улучшения коммуникации и сотрудничества между сторонами, а также способы устранения узких мест на маршруте.

"Для улучшения маршрута необходимы инвестиции как в "твердую", так и в "мягкую" инфраструктуры. Инвестиции в "мягкую" инфраструктуру, такую ​​как цифровизация и улучшение коммуникации между сторонами, а также инвестиции в "твердую" инфраструктуру, такую ​​как строительство железных дорог, портов и терминалов, могут помочь в достижении целей по максимизации потенциала Среднего коридора к 2027 году", - подчеркнул Абдикеримов.

Посол Кыргызской Республики в Великобритании Улан Джусупов, в свою очередь, заявил, что, способствуя региональной интеграции и сотрудничеству в Центральной Азии путем укрепления связей с соседними странами, Кыргызстан стремится укрепить политическую стабильность, безопасность и мир в регионе.

"Мы стремимся улучшить транспортные дороги в нашей стране и разработать новые транспортные проекты, в том числе строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также других внутренних автомобильных и железнодорожных дорог", - добавил он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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