Проведение COP29 является важным международным успехом Азербайджана

Болгария приветствует проведение COP29 в ноябре текущего года в Баку и считает это важным международным успехом Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов по итогам шестого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Болгарии и Азербайджана 1 июля в Баку.

"Азербайджан известен своими энергоресурсами, но COP29 позволит ему показать себя и как важного переговорщика по реализации международной климатической повестки. Болгария активно сотрудничает с Азербайджаном по вопросам, которые будут затронуты в ходе COP29", - отметил посол.

Также сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды отражено в подписанном сегодня Протоколе по итогам шестого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Болгарии и Азербайджана.

Как стало известно Trend, в пункте о защите окружающей среды Болгария и Азербайджан отразили намерение укрепить двусторонние и региональные связи.

"Стороны договорились о совместной деятельности в рамках инициатив борьбы с изменением климата и его последствиями. Это включает в себя декарбонизацию и "зеленый" транспорт. Также стороны договорились обменяться опытом по охране биоразнообразия", - отмечено в Протоколе.

Азербайджан и Болгария договорились активизировать сотрудничество по вопросам защиты климата в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и на других международных площадках.

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