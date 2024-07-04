Утвержден порядок организации квалификационного экзамена для железнодорожников
В Азербайджане утвержден "Порядок организации и проведения квалификационного экзамена на предоставление права управления железнодорожным транспортом".
Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно решению, организация и проведение квалификационного экзамена осуществляется Закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги" (далее - орган, организующий экзамен).
Квалификационный экзамен проводится в отношении железнодорожных транспортных средств, определенных по следующим категориям (далее - категории).
"Eq" - Электропоезда; "Dz" - Дизельные поезда; "E" - Электровоз; "T" - Тепловоз; "Lm" - Локомотив; "М/Др/МК" - мотовоз/дрезина/машинный комплекс.
Общие требования к лицам, желающим получить право управления железнодорожным транспортом, следующие:
1. Быть не моложе 20 лет;
2. Полная дееспособность, установленная законом;
3. Обладать здоровьем, пригодным для управления железнодорожным транспортом;
4. Наличие необходимых знаний о технической эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности движения на данном виде транспорта, знаках и коммуникациях, правовых актах, регулирующих движение поездов и маневровую работу;
5. Наличе практических навыков управления железнодорожным транспортом;
6. Соответствие другим требованиям, установленным настоящим правилом.
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