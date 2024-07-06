В Шуше подписан документ по увеличению бюджета и персонала ОТГ

На проходящем 6 июля в Шуше неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) подписан документ по увеличению бюджета и персонала ОТГ, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

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