С начала 2024 года транзитные перевозки между Азербайджаном и Китаем значительно выросли.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдулалев в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона ШОС.

Абдуллаев подчеркнул, что расположение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии является стратегически важным, особенно в области транзитной логистики.

"В 2024 году транзитные перевозки между Азербайджаном и Китаем составили 178 тысяч тонн, что на 31 процент больше по сравнению с показателям предыдущего года. В частности, по железной дороге перевозки увеличились на 93 процента", - сказал он.

По его словам, у Азербайджана и Китая есть стратегические отношения, которые отличаются от тех, что были 2-3 года назад.

"Эти отношения создают возможности для повышения уровня сотрудничества и охватывают практически все сферы взаимодействия между странами. Здесь включены торговые, экономические, культурные и туристические связи. У нас есть совместные проекты с нашими партнерами, включая мероприятия, выставки и форумы, организованные в сотрудничестве с различными организациями. Эти мероприятия поддерживаются обеими государствами, и с нашей стороны они, безусловно, будут продолжены", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!