Азербайджан и Турция обсудили вопросы расширения экономического партнерства, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, в рамках делового визита в Екатеринбург первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев провел встречу с заместителем министра промышленности и технологий Турции Ахметом Йозгатлыгилом.

Отметим, что в Екатеринбурге с 8 по 11 июля проходит промышленная выставка "Иннопром".

На встрече было подчеркнуто, что партнерство между Турцией и Азербайджаном укрепляется по всем направлениям. Обсуждались возможности дальнейшего расширения экономических отношений, включая взаимные инвестиции, обмен опытом в сфере промышленности и технологий, а также укрепление сотрудничества в других направлениях.

Кроме того, стороны отметили важность реализуемых инициатив в сфере промышленности и высоких технологий для обеспечения устойчивого экономического развития обеих стран.

На встрече также обсуждались расширение торгово-экономических связей, участие турецких предпринимателей в новых проектах, реализуемых в Азербайджане, и инвестиции в промышленные парки и кварталы.

Отметим, что в первом квартале текущего года ПИИ Азербайджана в экономику Турции составили 40 миллионов долларов США, а ПИИ Турции в экономику Азербайджана - 261,4 миллиона долларов.

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