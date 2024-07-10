Обнародована годовая инфляция в Азербайджане

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-июне 2024 года вырос на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, непродовольственные товары подорожали на один процент, а платные услуги населению - на 2,4 процента.

В июне 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Июнь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 99,9 101,1 100,7 Продовольственные товары в т.ч. 99,6 100,2 99,4 Продукты питания 99,5 99,9 99 Алкогольные напитки 100,2 102,7 102 Табачные изделия 100 108,1 109,9 Непродовольственные товары 100,1 101 101,2 Платные услуги 100,3 102,4 102,4

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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