Обнародована годовая инфляция в Азербайджане

Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-июне 2024 года вырос на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, непродовольственные товары подорожали на один процент, а платные услуги населению - на 2,4 процента.

В июне 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

 

Июнь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

99,9

101,1

100,7

Продовольственные товары в т.ч.

99,6

100,2

99,4

Продукты питания

99,5

99,9

99

Алкогольные напитки

100,2

102,7

102

Табачные изделия

100

108,1

109,9

Непродовольственные товары

100,1

101

101,2

Платные услуги

100,3

102,4

102,4

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.

В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.

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