Обнародована годовая инфляция в Азербайджане
Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-июне 2024 года вырос на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Day.Az.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, непродовольственные товары подорожали на один процент, а платные услуги населению - на 2,4 процента.
В июне 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане снизился на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
|
Июнь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
99,9
|
101,1
|
100,7
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
99,6
|
100,2
|
99,4
|
Продукты питания
|
99,5
|
99,9
|
99
|
Алкогольные напитки
|
100,2
|
102,7
|
102
|
Табачные изделия
|
100
|
108,1
|
109,9
|
Непродовольственные товары
|
100,1
|
101
|
101,2
|
Платные услуги
|
100,3
|
102,4
|
102,4
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.
В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.
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