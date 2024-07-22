Товарооборот между Азербайджаном и Египтом значительно возрос

Товарооборот между Азербайджаном и Египтом за первые шесть месяцев этого года увеличился в 4,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии, посвященном Национальному дню Египта.

"Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет в июне этого года открыл новую страницу в истории нашего сотрудничества", - сказал он.

Рашад Набиев отметил, что в этом году страны отмечают 32-ю годовщину установления дипломатических отношений.

"За тридцать два года было подписано 49 двусторонних документов, что позволило еще больше укрепить отношения между нашими странами", - сказал он.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 27 марта 1992 года. Посольство Египта в Баку функционирует с апреля 1993 года, а посольство Азербайджана в Каире - с января 1994 года.

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