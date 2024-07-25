Сербия окажет содействие работе бизнесменов из Азербайджана

Сербия создала условия для увеличения притока иностранных инвестиций и готова стимулировать азербайджанских бизнесменов осуществлять проекты в Сербии.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила госсекретарь министерства экономики Сербии Андреа Хорват на прошедшем в Баку 8-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

"Сейчас у нас есть несколько программ содействия предпринимателям. Эти программы обеспечивают поддержку при покупке оборудования и открытии нового бизнеса. Мы предлагаем эти программы для азербайджанских инвесторов, например, в области производства продуктов питания, промышленной автоматизации и инноваций, гостиничном бизнесе, развитии сектора технологий", - отметила Хорват.

По ее словам, инвестиционные проекты с участием иностранных и сербских компаний чрезвычайно важны для развития экономики и улучшения деловой среды Сербии.

Отметим, что взаимные инвестиции Азербайджана и Сербии очень малы, и пока в товарообороте превалируют нефть и газ.

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