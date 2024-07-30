Министр энергетики Турции прибыл в Ашхабад для газовых переговоров

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар прибыл в Ашхабад для переговоров о закупках туркменского газа, сообщил во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Сегодня 30 июля Алпарслан Байрактар ​​проведет переговоры с президентом "Туркменгаз" Максатом Бабаевым, министром энергетики Аннагелди Сапаровым и президентом "Туркменгеологии" Гурбангельды Гарлыевым. Завтра турецкого министра примет президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов", - сообщают турецкие СМИ, сопровождающие министра.

Накануне этого визита Байрактар заявлял, что планирует обсудить с туркменским руководством детали транспортировки туркменского газа в Турцию через Иран и Азербайджан. Через Турцию туркменский газ может попадать в Европу.

"Туркменистан может первоначально экспортировать в Турцию 1,5-2,0 миллиардов кубометров природного газа в год. В марте Турция подписала Декларацию о намерениях сотрудничества с Туркменистаном в сфере природного газа и углеводородов, а в июне было подписано соглашение о поставках туркменского газа в Турцию", - сообщил на днях Байрактар.

По его мнению, нет необходимости в крупных инвестициях в инфраструктуру по доставке газа из Туркменистана в Турцию через Иран и Азербайджан.

"С азербайджанской стороной проблем нет, и уже в июне BOTAS подписал транзитное соглашение с SOCAR. Надеюсь, Иран также проявит необходимую конструктивную позицию с тем, чтобы туркменский газ смог бы начать поступать в Турцию в следующем году", - отметил Байрактар.

Он не исключил, что в дальнейшем потребуется новый газопровод.

Байрактар ​​также упомянул, что Турция работает над контрактами на закупку сжиженного природного газа (СПГ) на период 2027-2037 годов, и скоро они будут представлены общественности.

Общая потребность Турции в газе около 50 млрд кубометров в год, но страна позиционирует себя и как газовый хаб, имея на балансе 5 СПГ-терминалов разной емкости и развитую сеть газопроводов.

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