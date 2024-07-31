К "Коалиции НПО COP29" присоединились еще 9 зарубежных НПО из 15 стран

К "Коалиции НПО COP29" присоединились еще 9 зарубежных неправительственных организаций из 15 стран.

Как сообщает в среду Day.Az, 29 июля состоялась вторая гибридная встреча "Коалиции НПО COP29" посредством Zoom.

На встрече представители иностранного и местного гражданского общества провели обширные дискуссии на тему инклюзивности. По приглашению Азербайджанского национального форума НПО в качестве гостей на встрече присутствовали лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи и молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова, которые ответили на вопросы.

В настоящее время в "Коалиции НПО COP29" представлены 123 иностранные НПО из 39 стран. Местные НПО представляют Азербайджанский национальный форум НПО, который является национальной зонтичной организацией в коалиции.

Председатель правления форума Рамиль Искендерли сказал, что в последние дни к коалиции присоединились иностранные НПО из Норвегии, Испании, Румынии, Шри-Ланки и других стран.

"Продолжают поступать заявки. На наш взгляд, это очень уникальная платформа.

В коалиции также представлены 39 НПО из 9 групп единомышленников (Constituency), в которых объединены НПО, имеющие статус наблюдателей (observer status) на Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - добавил он.

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