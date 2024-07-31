В Азербайджане не соблюдающие требования водители такси будут отстранены от перевозок

В Министерстве цифрового развития и транспорта прошла встреча с представителями компаний такси, функционирующих в Азербайджане.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве.

Замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов отметил, что после внедрения новых требований водители приезжают на других автомобилях, под предлогом доставки осуществляют пассажироперевозки, передают заказы транспортным средствам, которые не имеют разрешений.

Обращения, поступившие от граждан, расследуются, те, кто не соблюдает требования законодательства, отстраняются от перевозок.

Было отмечено, что операторы проводят работы по активизации функциональности программных приложений для отправки пассажиру уведомления о том, совпадает ли прибывшее по заказу транспортное средство.

Компаниям такси было рекомендовано в кратчайшее время устранить эти недочеты.

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