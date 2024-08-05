Автор: Кямран Гасымов, Trend

Конференция Сторон (COP) - это важное международное мероприятие, посвященное вопросам изменения климата и проводимое под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Первая COP состоялась в 1995 году в Берлине, и с тех пор ежегодные встречи собирают представителей правительств, международных организаций и гражданского общества со всего мира.

На COP страны-участницы оценивают глобальные усилия по достижению ключевой цели Парижского соглашения - удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса. На встречах принимаются решения по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к последствиям изменения климата, финансированию уязвимых стран, пострадавших от природных катастроф, и средствам поддержки стран в переходе к экологически чистым экономическим моделям (финансирование, технологии и наращивание потенциала).

Каковы основные цели и задачи COP?

COP проводятся с целью координации усилий по борьбе с изменением климата. Основная задача COP - оценить глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата. Также на конференциях обсуждаются вопросы финансирования для уязвимых стран, которые страдают от последствий климатических катастроф, таких как наводнения и засухи. Эти конференции позволяют не только выработать новые стратегии, но и обеспечить поддержку для тех, кто наиболее пострадал от климатических изменений.

Почему COP важны?

COP имеют критическое значение в борьбе с климатическими изменениями. На этих встречах правительства мира обсуждают и согласовывают меры по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Эти конференции также поднимают уровень осведомленности о климатических рисках и обеспечивают участие частного сектора, гражданского общества и промышленности, что необходимо для эффективного решения климатического кризиса. Как подчеркнул исполнительный секретарь UNFCCC Саймон Стилл: "Каждое десятилетие глобального потепления имеет значение. Каждый год важен. Каждое решение имеет значение. Каждая COP имеет значение".

Что такое парниковые газы?

Парниковые газы - это природные газы, такие как CO2, метан и диоксид серы, которые улавливают тепло на Земле, подобно тому, как теплица улавливает тепло для роста томатов в холодном климате. По данным NASA, без парниковых газов средняя температура на Земле была бы 0°F (-18°C), а не 59°F (15°C), как сейчас. С начала промышленной революции в середине 1700-х годов человечество начало сжигать ископаемое топливо, что приводит к увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере. CO2, вызывающий около трех четвертей глобального потепления, может сохраняться в атмосфере тысячи лет.

Путь к 1,5°C

С начала промышленной революции средняя глобальная температура повысилась примерно на 1,2°C. Большинство ученых согласно с тем, что повышение температуры на 1,5°C является порогом, за которым последствия изменения климата становятся наиболее опасными и необратимыми. Путь к 1,5°C подразумевает план, направленный на ограничение глобального повышения температуры до 1,5°C. На COP26 в 2021 году правительства согласились сосредоточиться на пути к 1,5°C, а не на менее строгой цели в 2°C, согласованной в Париже в 2015 году.

Что такое нулевой уровень выбросов?

Нулевой уровень выбросов парниковых газов достигается, когда ежегодные выбросы равны количеству удаляемого углерода. Путь к нулевому уровню выбросов, согласно Межправительственной группе экспертов по изменению климата, включает в себя как декарбонизацию, так и удаление углерода. Декарбонизация - это снижение выбросов углерода и других парниковых газов путем уменьшения использования углеродоемкого ископаемого топлива. Решения по удалению углерода направлены на извлечение углерода из атмосферы и его долговременное хранение.

Киотский протокол и Парижское соглашение

Киотский протокол, ратифицированный в 1997 году, является знаковым международным договором, в котором подписанты обязались сократить выбросы парниковых газов, чтобы предотвратить вмешательство человека в климат. Этот договор, ставший результатом COP3, является одним из наиболее значительных итогов встреч COP.

Парижское соглашение - международный договор, заключенный в 2015 году на COP21. В Париже участники пришли к соглашению ограничить повышение глобальной температуры до 2°C, при этом стремясь удержаться в пределах 1,5°C. Согласно этому, каждая страна должна отслеживать, фиксировать и сообщать о своих выбросах углерода, а также усилиях по их сокращению и компенсации.

Как COP взаимодействует с другими международными организациями?

COP активно взаимодействует с другими международными организациями, такими как Всемирная продовольственная программа (WFP), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) и Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD).

COP активно сотрудничает с WFP для борьбы с последствиями изменения климата, влияющими на продовольственную безопасность. WFP предоставляет ресурсы и экспертизу для реализации проектов, направленных на улучшение устойчивости сельских сообществ к климатическим изменениям. FAO работает с COP для интеграции климатических инициатив в сельскохозяйственную практику. Они разрабатывают стратегии и программы, которые помогают странам адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям и улучшать устойчивость сельского хозяйства. IFAD сотрудничает с COP для финансирования и поддержки проектов, направленных на повышение устойчивости сельских сообществ к изменению климата. Они обеспечивают финансирование и техническую помощь для реализации климатически устойчивых сельскохозяйственных практик. COP также взаимодействует со Всемирным банком, который предоставляет финансовую и техническую поддержку для реализации климатических проектов в развивающихся странах. Всемирный банк помогает странам разрабатывать и внедрять стратегии по снижению выбросов и адаптации к изменению климата.

Коллективные обязательства и совместные действия

За прошедший период на конференциях COP было принято множество важных решений и достигнуты значительные успехи в области международного сотрудничества и обязательств по климату.

Некоторые ключевые коллективные обязательства и совместные действия, принятые на конференциях:

Механизм гибкости (COP3, 1997): в рамках Киотского протокола, принятого на COP3, страны обязались сократить свои выбросы парниковых газов на 5% ниже уровней 1990 года в период с 2008 по 2012 годы. Это соглашение стало одним из первых глобальных обязательств по сокращению выбросов UNFCCC.

Глобальная цель по финансированию климатических инициатив: на конференциях COP страны-участницы согласились мобилизовать 100 миллиардов долларов ежегодно для поддержки развивающихся стран в их усилиях по борьбе с изменением климата. Следует отметить, что в рамках COP29 будет обсуждаться вопрос повышения финансирования до 150 миллиардов долларов.

Программы по борьбе с убытками и ущербом: в рамках COP27 был создан специальный фонд для компенсации убытков и ущерба, причиненных развивающимся странам климатическими катастрофами, такими как наводнения и ураганы.

Инициатива по нулевым выбросам: на COP26 участники соглашения договорились о глобальной инициативе по достижению нулевых выбросов углерода в течение следующего десятилетия.

COP29: Глобальное значение для будущих поколений

Конференция COP29 имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого климатического будущего для последующих поколений. Как отмечает Всемирный экономический форум, COP29 представляет собой важную платформу для выработки конкретных мер и обязательств, направленных на борьбу с изменением климата и защиту экосистем, которые будут определять климатические условия на планете для будущих поколений. Конференция COP29 акцентирует внимание на необходимости срочных и решительных действий для обеспечения устойчивого климата для будущих поколений.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.