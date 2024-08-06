Пакистан рассчитывает получить многомиллиардные инвестиции от Maersk

Власти Пакистана намерены подписать меморандум о взаимопонимании с датской контейнерно-логистической группой Maersk об инвестициях в размере $2 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на министра по морским делам Кайсера Ахмеда Шейха.

"Maersk начнет инвестировать в октябре 2024 года во многие области, включая инфраструктуру, терминалы, слады, утилизацию судов и так далее, что превратит Карачи в перевалочный узел, - приводит издание слова чиновника. - Карачи, несомненно, является центром Пакистана, который обладает отличным потенциалом для наращивания экспорта".

Шейх отметил, что его ведомство прилагает "все усилия для создания благоприятных условий" инвесторам.

"Чтобы стимулировать инвестиции в морской сектор, правительство отменило налог на продажу продукции перерабатывающих предприятий, рыбопосадочного материала и кормов. Мы готовы предоставить землю, на которой предприниматели смогут разместить перерабатывающие предприятия, ориентированные на морской экспорт", - заявил министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!