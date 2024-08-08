Биржевые цены на газ в Европе превышали $439 впервые с декабря

Биржевые цены на газ в ходе торгов в четверг превышали $439 за 1 тыс. куб. м впервые с декабря, обновив таким образом максимальный уровень года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до $439,3 за 1 тыс. куб. м, или 38,85 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сейчас торгуется около $434.

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