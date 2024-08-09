В Баку состоялось 22-е заседание Азербайджано-российской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

9 августа в Баку состоялось 22-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

В заседании, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя азербайджанской части комиссии Шахина Мустафаева и заместителя председателя Правительства Российской Федерации, председателя российской части комиссии Алексея Оверчука, также приняли участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных структур двух стран.

В ходе встречи было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-российских отношений, опирающихся на многовековые традиции дружбы и добрососедства.

Отмечено, что благодаря политической воле и доверительным отношениям между президентами Азербайджана и России межгосударственные связи сегодня поступательно укрепляются в духе стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Так же было подчеркнуто, что многоплановое стратегическое партнерство закреплено солидной договорно-правовой базой, которая насчитывает более 260 подписанных документов.

Особое место занимает Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная 22 февраля 2022 года.

Россия является третьим крупнейшим торговым партнером Азербайджана и первым по части ненефтяного экспорта. Отмечено, что в 2023 году товарооборот увеличился на 17,5%, достигнув рекордной отметки почти в 4.4 млрд долларов США. Также в первой половине текущего года товарооборот демонстрирует динамичный рост.

Стороны с удовлетворением указали на положительную динамику роста инвестиционного взаимодействия. Подчеркнуто, что российский бизнес широко представлен во многих отраслях азербайджанской экономики. Правительство Азербайджана создает все условия для комфортной работы российских инвесторов.

Стороны констатировали поступательное развитие промышленной кооперации, отметив успешные результаты сотрудничества в области совместного производства лекарственных средств, сборки грузовых автомобилей, оказания сервисных услуг для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники на различных промышленных площадках Азербайджана. Положительно расценены перспективы взаимодействия в ряде сфер судостроения.

Азербайджанские компании так же активно инвестируют в российскую экономику. В регионах России успешно реализованы проекты по строительству санаторно-туристических центров, гостиничных комплексов, заводов по производству фруктово-овощных консервов и чая.

Выражено удовлетворение динамикой сотрудничества в области сельского хозяйства. Азербайджан входит в десятку основных поставщиков аграрной продукции в Россию. В 2023 г. экспорт фруктов и овощей в Россию вырос почти на 9%.

Отмечено, что особое значение обе стороны придают развитию сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. В прошлом году общий объем двусторонних грузоперевозок между двумя странами вырос более чем на 10%. Положительная тенденция наблюдается и в текущем году - в первом полугодии рост составил 3%.

Стороны подтвердили взаимную готовность к продолжению совместной работы во исполнение поручений президентов Азербайджана и России по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг".

Отмечено, что данная работа идет в унисон с совместными усилиями сторон по совершенствованию автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, развитию пунктов пропуска через государственную границу.

В этой связи отмечена важность Дорожной карты по развитию пунктов пропуска через азербайджано-российскую государственную границу.

Нефтегазовая сфера была охарактеризована как одно из важных направлений двустороннего сотрудничества.

Также в сфере туризма Россия занимает лидирующую позицию по числу туристов, посещающих Азербайджан. В прошлом году нашу страну посетило более 630 тысяч российских туристов, а за первые шесть месяцев 2024 года - 360 тысяч туристов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также отмечено, что гуманитарное сотрудничество традиционно остается ключевым вектором азербайджано-российских взаимоотношений.

В Азербайджанской Республике функционируют 324 школы с обучением на русском языке, в которых 800 тысяч школьников изучают русский как второй иностранный язык.

В стране также успешно работают филиалы Московского Государственного Университета имени Ломоносова и Первого Московского Государственного Медицинского Университета имени Сеченова, предоставляя студентам возможность получить высококачественное образование на русском языке.

Стороны приветствовали активизацию культурного, научного и молодежного обменов. В июне в Азербайджане с большим успехом прошли Дни культуры России.

Подчеркнуто, что важной составляющей двусторонних отношений является межрегиональное сотрудничество, которому в обоих государствах на высшем уровне придается большое значение.

В этой связи стороны высоко оценили роль Азербайджано-российского межрегионального форума, который зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки всестороннего взаимодействия. В феврале в Ставропольском крае был успешно проведен 12-й форум.

На регулярной основе осуществляются взаимные визиты на высоком уровне между регионами Азербайджана и субъектами Российской Федерации.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес, выразили обоюдную готовность продолжать конструктивный диалог по всему комплексу взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам заседания заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук подписали Протокол 22-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!