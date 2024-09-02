https://news.day.az/economy/1686335.html Азербайджан сокращает импорт фармацевтической продукции - ЦИФРЫ
Азербайджан сокращает импорт фармацевтической продукции - ЦИФРЫ
Стоимость фармацевтической продукции, импортированной в Азербайджан в январе-июле текущего года, составила 305.4 млн долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, это на 15.6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За отчетный период импорт фармацевтической продукции составил 2.83% от общего объема импорта страны.
Добавим, что за те же месяцы 2023 года в Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на 362 млн долларов.
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