Азербайджан сокращает импорт фармацевтической продукции

Стоимость фармацевтической продукции, импортированной в Азербайджан в январе-июле текущего года, составила 305.4 млн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на iqtisadiyyat.az, это на 15.6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период импорт фармацевтической продукции составил 2.83% от общего объема импорта страны.

Добавим, что за те же месяцы 2023 года в Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на 362 млн долларов.

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