Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном

В первом полугодии текущего года стоимость товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном составила 91 млн долларов США, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, это является максимальным показателем первых 6 месяцев как минимум за последние 13 лет. За отчетный период Азербайджан импортировал из Узбекистана продукцию на 77 млн долларов США, что на 36,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. За этот же период Азербайджан экспортировал в Узбекистан продукцию на 14 млн долларов США, что на 40,5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.